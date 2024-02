BJ's Restaurants Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Bj's Restaurants-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 30,69 USD erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 36,46 USD, was einem Unterschied von +18,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 34 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +7,24 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Bj's Restaurants-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Bj's Restaurants in den letzten Tagen. Von insgesamt neun Tagen waren sieben positiv, zwei negativ und an vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Bj's Restaurants von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bj's Restaurants-Aktie liegt bei 40,56, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 39,5, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".

Auf fundamentaler Basis wird die Bj's Restaurants-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 37,75, was einem Abstand von 24 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,65 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.