BJ's Restaurants Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Bj's Restaurants hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens liegt bei "Neutral", mit 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Bj's Restaurants. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 37 USD für das Wertpapier ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotential von 4,88 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Bj's Restaurants in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,92 Prozent erzielt. Dies stellt jedoch eine Underperformance von -14,97 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 35,88 Prozent gestiegen sind. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Bj's Restaurants jedoch um 9,99 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung zu Aktienkursen kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. In Bezug auf Bj's Restaurants wurden neutrale Kommentare auf sozialen Plattformen festgestellt. Allerdings waren die Themen, die in den sozialen Medien rund um Bj's Restaurants in den letzten zwei Tagen diskutiert wurden, überwiegend negativ. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bj's Restaurants-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 29,88 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 35,28 USD lag, was einer Abweichung von +18,07 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (30,08 USD) zeigt eine Abweichung von +17,29 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Bj's Restaurants-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.