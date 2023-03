BJ's Restaurants Aktie: Kursentwicklung gibt Anlass zur Sorge

Die BJ’s Restaurants-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt (GD200) des Schlusskurses von 27,87 USD aufgewiesen, der sich im Vergleich zum aktuellen Kursstand von 26,80 USD um -3,83 Prozent unterscheidet. Aus Sicht der Charttechnik bewertet man diese Abweichung als negativ und verleiht somit dem GD200 eine “Schlecht”-Einschätzung. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt sich ein vergleichbares Bild: Der aktuelle Kursstand von 26,80 USD ist nah am GD50 (-15,78 Prozent), was ebenfalls zu einer “Schlecht”-Bewertung führt.

Aktuelle Daten des Relative Strength Index für BJ’s Restaurants

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der Finanztechnischen Analyse, kann man erkennen, ob ein Wertpapier “überkauft”...