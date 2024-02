BJ's Restaurants Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Im Falle der Bj's Restaurants-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 45,43 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Bj's Restaurants nach der RSI-Bewertung.

Langfristig gesehen wird die Bj's Restaurants-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten, basierend auf der Meinung von Analysten. Insgesamt liegen drei positive, zwei neutrale und eine negative Bewertung vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Bj's Restaurants, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 37,33 USD, was einer erwarteten Performance von 12,08 Prozent entspricht. Deshalb wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Bj's Restaurants von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bj's Restaurants aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,75 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".