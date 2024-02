BJ's Restaurants Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Bj's Restaurants werden von Analysten insgesamt neutral bewertet, basierend auf 3 Kaufempfehlungen, 2 neutralen Empfehlungen und 1 schlechten Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 37,33 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 7,53 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 51, was auf eine neutrale Position der Aktie hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt mit 45,36 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment gegenüber Bj's Restaurants. Die Aktie wird daher neutral bewertet, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattfanden. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie war ebenfalls im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Diskussionen an fünf Tagen und negativen an drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls vermehrt positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale bis positive Einschätzung der Bj's Restaurants basierend auf den Analystenbewertungen, dem RSI und dem Anleger-Sentiment.