BJ's Restaurants Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bj's Restaurants liegt aktuell bei 37,75, was 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels, Restaurants und Freizeit) von 50 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite des Unternehmens bei 0 % liegt, was 2,75 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeit-Branche liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens und damit zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Bj's Restaurants in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 20,92 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu hat die Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" eine mittlere Rendite von 35,9 Prozent erzielt, während Bj's Restaurants mit 14,98 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Bj's Restaurants liegt derzeit bei 85,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Bj's Restaurants insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.