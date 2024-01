BJ's Restaurants Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Analysteneinschätzung für Bj's Restaurants liegt im Durchschnitt bei "Neutral", basierend auf 3 positiven, 3 neutralen und 1 negativen Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie beträgt 37 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 33,24 USD einem möglichen Anstieg um 11,31 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen über Bj's Restaurants, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderungsrate für das Unternehmen weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt eine positive Bewertung, da der Schlusskurs der Aktie sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt (29,95 USD) als auch über dem 50-Tages-Durchschnitt (30,78 USD) liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Bj's Restaurants auf 7-Tage-Basis als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Bj's Restaurants gemäß der Analyse eine insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf den Analystenempfehlungen und der technischen Analyse, während das Sentiment und der RSI zu einer "Neutral" bis "Schlecht"-Bewertung führen.