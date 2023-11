BJ's Restaurants Aktie: Die Bären zittern!

Branchenvergleich Aktienkurs: Bj's Restaurants liegt mit einer Rendite von -3,38 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 7 Prozent darunter. Die mittlere Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -3,39 Prozent, wobei Bj's Restaurants mit 0,01 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bj's Restaurants-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 29,78 USD. Der letzte Schlusskurs von 30,3 USD weicht somit um +1,75 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 25,79 USD liegt, so ergibt sich ein Abstand von +17,49 Prozent zum letzten Schlusskurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Bj's Restaurants-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Aktie 2,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent auf. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Relative Strength Index: Zur Beurteilung des "überkauft" oder "überverkauft" Status eines Wertpapiers werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den Relative Strength Index (RSI) zu ermitteln. Wir bewerten Bj's Restaurants anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 68,85 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Beim RSI25 zeigt sich jedoch, dass Bj's Restaurants auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse führt. Somit erhält Bj's Restaurants insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.