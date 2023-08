BJ's Restaurants Aktie: Am Scheideweg

Bj's Restaurants, ein Unternehmen aus dem Markt "Restaurants", notiert aktuell (Stand 18:29 Uhr) mit 34.14 USD beinahe unverändert (+0.06 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Bj's Restaurants auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Bj's Restaurants von 34,14 USD ist mit +9,67 Prozent Entfernung vom GD200 (31,13 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 32,84 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,96 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Bj's Restaurants-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Fundamental: Bj's Restaurants ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 80,14 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 14 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 70,51 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Bj's Restaurants-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 3 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 2 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (37 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 8,38 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 34,14 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Bj's Restaurants eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

