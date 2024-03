BJ's Restaurants Aktie: Alles kein Problem!

Die Aktie von Bj's Restaurants hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 15,84 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -1,72 Prozent, während Bj's Restaurants aktuell 16,01 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Bj's Restaurants-Aktie bei 31,23 USD veranschlagt, was eine positive Bewertung ergibt. Der Abstand zum Aktienkurs selbst von 32,9 USD beträgt +5,35 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 35,03 USD, was einer Differenz von -6,08 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine neutrale Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Bj's Restaurants haben sich in den letzten vier Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen. Insgesamt erhält Bj's Restaurants daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf Dividenden schüttet Bj's Restaurants derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitanbieter. Diese Differenz von 3,2 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,2 %) führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".