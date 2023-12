BIT Mining Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Beurteilung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Analysten haben Bit Mining auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Bit Mining in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Bit Mining mit 4,26 USD inzwischen um +33,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +43,92 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bit Mining-Aktie liegt derzeit bei 40 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 33,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bit Mining derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bit Mining eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.