BIT Mining Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Bit Mining notiert derzeit bei einem Kurs von 3,92 USD, was einem Rückgang von -11,51 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird jedoch eine Einstufung von "Gut" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +15,98 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" aus charttechnischer Sicht bewertet.

Der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Bit Mining liegt bei 60, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 49,65 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" anhand des RSI.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird als Dividendenrendite angegeben. Bit Mining weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Bit Mining eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und ein negatives Signal, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält Bit Mining daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Bit Mining von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.