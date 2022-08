BIT Mining-Aktie: Freier Fall!

Weitere Suchergebnisse zu "Amcor":

Die Aktien von BIT Mining Ltd - ADR (NYSE:BTCM) werden am Dienstagnachmittag um 40,72 % auf 0,46 $ gehandelt, nachdem das Unternehmen ein registriertes Direktangebot in Höhe von 9,3 Mio. $ angekündigt hat. Investition in Bergbaumaschinen BIT Mining sagt, dass das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot zu verwenden, um in Bergbaumaschinen zu investieren, die Infrastruktur zu erweitern, die… Hier weiterlesen