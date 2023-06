BITCOIN – Alle Mann auf Gefechtsstation!

Im gestrigen Handel gelingt es den Bären den Bitcoinkurs bis in den $10400 Bereich zu befördern. Damit wird das Idealziel der Welle (iv) klar unterschritten. Wir bleiben vorerst bei unserer Einschätzung, dass wir uns in Welle (iv) befinden bzw. diese nun beendet haben, da der Abverkauf sehr schnell vonstatten ging und wir am heutigen morgen bereits wieder bei $11700 notieren.





