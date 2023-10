BISON wird offizieller Trading-Plattform Partner der Kansas City Chiefs in der DACH-Region

Stuttgart (ots) -- BISON und der amtierende American-Football-Weltmeister gehen eine mehrjährige strategische Partnerschaft ein- Erstmalig kooperieren ein American-Football-Team und eine Multi-Asset-Trading-Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz- Die exklusive Partnerschaft beinhaltet gemeinsame Marketingkampagnen und eine Ticketverlosung für American-Football-Spiele in Frankfurt und im Arrowhead Stadion in Kansas CityBISON (https://bisonapp.com/), die vielfach ausgezeichnete Trading-Plattform für Krypto, Wertpapiere und ETFs der Boerse Stuttgart Group, verkündet die exklusive Partnerschaft mit den amtierenden Weltmeistern im American Football, den Kansas City Chiefs. Die mehrjährige Sponsorenvereinbarung für Deutschland, Österreich und die Schweiz beginnt in der Saison 2023 und hat zum Ziel, die Markenbekanntheit zu erhöhen und BISON-Kunden einmalige Erlebnisse im immer populärer werdenden American Football zu bieten.Oliver Wolf, CMO von BISON, über die Partnerschaft: "Wir freuen uns, als offizieller Partner der Kansas City Chiefs Vorreiter in der DACH-Region zu sein. Dies ist ein bedeutsamer Schritt, damit Plattformen für digitale Assets und Profisport Hand in Hand gehen. Mit dieser Kooperation feiern wir die zunehmende Begeisterung für American Football im deutschsprachigen Raum und wollen unseren Kunden etwas Außergewöhnliches bieten. American Football zählt zu den am rasantesten wachsenden Sportarten in Deutschland und findet, ebenso wie die Blockchain-Technologie, immer breitere Akzeptanz in der Gesellschaft."Kim Hobbs, Vice President of Partnership Strategy and Development, Kansas City Chiefs, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit der renommierten Trading-Plattform BISON vor unserem Spiel 2023 in Frankfurt anzukündigen. Einer der Vorteile dieser internationalen Kooperation besteht darin, sich mit zukunftsorientierten Unternehmen wie BISON zu vernetzen, die von der globalen Stärke des American Football und der Reichweite seiner Teams profitieren möchten. Die Nutzer der Trading-Plattform BISON werden durch diese einzigartige Partnerschaft die Chance haben, Tickets für Spiele der Kansas City Chiefs zu erhalten."Die Zusammenarbeit beinhaltet eine umfassende Markenintegration, Kundenaktivierungen und exklusive Veranstaltungen für BISON-Top-Kunden. Im Rahmen der Partnerschaft wird BISON Tickets für die Spiele am 5. und 12. November 2023 in Frankfurt verlosen. Darüber hinaus haben BISON-Kunden die Möglichkeit, Tickets für das Neujahrsspiel am 31.12.2023 im GEHA Field des Arrowhead Stadions in Kansas City, Missouri, zu gewinnen. Weitere Updates und Details werden auf der Website und den Social-Media-Profilen von BISON veröffentlicht.Unter diesem Link (https://drive.google.com/drive/folders/1Er__SQvzOpWLET6legB6ow_q2j4foOwX) können Sie Pressebilder herunterladen.Bildnachweis © BISON-AppBildnachweis © chiefs.com I Kansas City ChiefsPressekontakt:BISONpress@bisonapp.comwww.bisonapp.comOriginal-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell