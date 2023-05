BIP&GO startet eine neuartige Promotion für deutsche Reisende

Paris (ots/PRNewswire) -Bip&Go, einer der führenden Anbieter von Mautkarten in Frankreich und Tochtergesellschaft der Sanef-Gruppe, startet eine neuartige Promotion für deutsche Autofahrer.Letztere - die dieses Angebot zwischen dem 1. und dem 31. Mai nutzen - erhalten 8 Monate Mautabonnements geschenkt. Dieses Angebot für Privatpersonen richtet sich insbesondere an Gelegenheitsfahrer, Grenzgänger aus Deutschland und Urlauber, die durch Frankreich, Spanien, Portugal und Italien einfach reisen möchten.Deutschen Reisenden das Leben in Frankreich und Europa erleichternDerzeit sind die deutschen Autobahnen nicht gebührenpflichtig, während es insbesondere in Frankreich Mautstellen gibt. Diese führen häufig zu Staus und manchmal auch zu Zeitverlusten, da für die Durchfahrt bezahlt werden muss. Um den Deutschen das Reisen in Frankreich und Europa zu erleichtern, bietet Bip&Go einen Service für Privatpersonen an, der sie ab ihrer Ankunft in den betreffenden Regionen begleitet: Frankreich, Spanien, Portugal und Italien.Dank der Vorteile, die die elektronische Mautkarte Bip&Go bietet, wird die Mobilität der deutschen Reisenden in Europa erleichtert: keine Wartezeiten mehr an den Mautstellen, kein Stress mehr bei der Suche nach dem Ticket oder Kleingeld!Mit der Bip&Go-App können die Nutzer ihren Verbrauch und ihre Fahrten verwalten und Parkplätze reservieren!Wo kann man sich anmelden?Sie können sich unter folgendem Link anmelden: bit.ly/3LxGPLOWeitere Informationen finden Sie auch unter: https://www.bipandgo.com/de/Rechtliche Bedingungen des Angebots:Angebot gilt nur für Privatpersonen und für Neuabschlüsse bis zum 30.06.2023, nicht mit anderen laufenden Aktionen kombinierbar. Befreiung von den Abonnementgebühren für 8 aufeinanderfolgende Monate (einschließlich des Monats, in dem das Abonnement abgeschlossen wurde) in Frankreich + Gebühr für die Inbetriebnahme des Ausweises auf 1€ für den Ausweis Frankreich/Spanien/Portugal und 5€ für den Ausweis Frankreich/Spanien/Portugal/Italien. Die Versandkosten der Karte sowie eventuelle Maut- und Parkgebühren gehen zu Lasten des Kunden. Die Versandkosten des Ausweises gehen weiterhin zu Lasten des Kunden, ebenso wie eventuelle Maut- und Parkgebühren.Über Bip&Go - https://www.bipandgo.com/de/Pressekontakt: Agentur La Suite&Co Alexandra Leonialexandra.leoni@lasuiteandco.com (alexandra.leoni@lasuiteandco.com)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2066105/BipGo_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bipgo-startet-eine-neuartige-promotion-fur-deutsche-reisende-301811056.htmlPressekontakt:06 76 88 98 17Original-Content von: BIP&GO, übermittelt durch news aktuell