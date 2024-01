BIO-Key International Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Bio-key-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 9,92 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 3 USD, was einem Rückgang um 69,76 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Bio-key, mit neun positiven und vier negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Bio-key zeigen eine mittlere Aktivität und eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bio-key liegt bei 46,97, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,4, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für Bio-key eine Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse und dem Sentiment.