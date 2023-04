BIOVAXYS KÜNDIGT DIE ERNENNUNG DES CFO UND VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND AN

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („BioVaxys" oder „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Dasha Enenko zum Chief Financial Officer („CFO") des Unternehmens ernannt wurde. Dasha ist geprüfte Wirtschaftsprüferin (Chartered Professional Accountant) und verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Buchhaltung von privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter E-Commerce, Technologie, Fertigung, Lebensmittel und Getränke sowie Immobilien. Zu ihren Aufgaben gehörten die Vorbereitung und Erstellung von Zwischen- und Jahresabschlüssen für börsennotierte Unternehmen, die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern zur Sicherstellung eines erfolgreichen Abschlusses von Prüfungs- und Prüfungsaufträgen und die Unterstützung von Kunden bei der Vorbereitung von Börsenprospekten. Dasha ist CFO von Nextgen Food Robotics Corp.Craig Loverock, der scheidende CFO von BioVaxys, wurde in den Vorstand von BioVaxys berufen. Als Finanzexperte wird Craig den Vorsitz des Prüfungsausschusses und anderer relevanter Ausschüsse des Vorstands übernehmen. BioVaxys dankt Craig für seine hervorragende Arbeit als CFO während seiner Amtszeit. CraigCraig besetzt die durch den Rücktritt von David Wang aus dem Vorstand des Unternehmens frei gewordene Stelle. David kehrt zu seinem Wohnsitz in China zurück, und wird nicht in der Lage sein, ausreichend Zeit aufzubringen, um als Direktor des Unternehmens zu fungieren. David wurde zum Berater von BioVaxys ernannt, um das Unternehmen bei der Geschäftsentwicklung in China zu unterstützen, einschließlich der Identifizierung potenzieller Lizenzierungs-, Verkaufs-, Fusions- und Übernahme-Möglichkeiten mit chinesischen Pharmaunternehmen.James Passin, CEO von BioVaxys, erklärte: „Wir freuen uns, Dasha Enenko als CFO an Bord zu holen, während wir die Arbeit zur Weiterentwicklung unseres Produktportfolios fortsetzen. Wir danken Craig für seine hervorragende Arbeit als CFO während seiner Amtszeit und heißen ihn im Vorstand willkommen. Wir freuen uns, weiterhin mit dem ehemaligen Direktor David Wang an Möglichkeiten in China zu arbeiten."Informationen zur BioVaxys Technology Corp.BioVaxys Technology Corp. (www.biovaxys.com (about:blank)) mit Sitz in Vancouver ist ein in British Columbia registriertes Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostika entwickelt. Das Unternehmen entwickelt Impfstoffe gegen SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 und einen Pan-Sarbecovirus-Impfstoff, der auf seiner haptenisierten viralen Proteintechnologie basiert, und plant eine klinische Studie seines haptenisierten autologen Zellimpfstoffs, der in Kombination mit Anti-PD1- und Anti-PDL1-Checkpoint-Inhibitoren verwendet wird, die zunächst für Eierstockkrebs im Stadium III/Stadium IV entwickelt werden sollen. Ebenfalls in der Entwicklung ist CoviDTH®, ein Diagnostikum zur Bewertung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins einer T-Zellen-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht. BioVaxys verfügt über zwei erteilte US-Patente und mehrere US-amerikanische und internationale Patentanmeldungen in Bezug auf seine Krebsimpfstoffe, antivirale Impfstoffe und diagnostische Technologien. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel „BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und in den USA (OTCQB: BVAXF) gehandelt.IM NAMEN DES VORSTANDSGezeichnet „James Passin"James Passin, CEO+1 646 452 7054Warnhinweise zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, ohne Einschränkung, die sich auf die zukünftige betriebliche oder finanzielle Leistung des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Worten wie „erwartet", „antizipiert", „glaubt", „beabsichtigt", „schätzt", „potenziell", „möglich" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, oder an Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erzielt „werden", „können", „könnten" oder „sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf den Abschluss der Tiermodellstudie, die behördliche Genehmigung für eine Phase-I-Studie des Impfstoffkandidaten BVX-1021 am Menschen und die allgemeine Entwicklung der Impfstoffe von BioVaxys, einschließlich eines haptenisierten SARS-Cov-2- oder SARS-CoV-Protein-Impfstoffs. Es kann keine Zusicherung dafür geben, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse könnten wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen.Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen an dem Tag wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, vor allem der Annahme, dass BioVaxys bei der Entwicklung und Erprobung von Impfstoffen erfolgreich sein wird. Diese Annahmen und Schätzungen werden vom Unternehmen zwar als vernünftig erachtet, unterliegen aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbedingten, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, darunter vor allem, aber nicht ausschließlich, dem Risiko, dass sich die Impfstoffe von BioVaxys nicht als wirksam erweisen und/oder nicht die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten. In Bezug auf das Geschäft von BioVaxys gibt es eine Reihe von Risiken, die die Entwicklung seiner biotechnologischen Produkte beeinträchtigen könnten. Dazu gehören unter anderem der Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Finanzierung klinischer Studien, die fehlende Betriebserfahrung des Unternehmens, die Ungewissheit, ob seine Produkte den langen, komplexen und teuren Prozess der klinischen Studien und der behördlichen Zulassung neuer Medikamente, der für die Marktzulassung erforderlich ist, durchlaufen werden, die Ungewissheit, ob seine autologe Zellimpfstoff-Immuntherapie so entwickelt werden kann, dass sie sichere und wirksame Produkte hervorbringt, und, falls dies der Fall sein sollte, ob seine Impfstoffprodukte kommerziell akzeptiert werden und rentabel sind, die Ausgaben, Verzögerungen, Ungewissheiten und Komplikationen, mit denen biopharmazeutische Unternehmen in der Entwicklungsphase typischerweise konfrontiert sind, finanzielle und entwicklungsbezogene Verpflichtungen im Rahmen von Lizenzvereinbarungen, um ihre Rechte an ihren Produkten und Technologien zu schützen, die Erlangung und der Schutz neuer geistiger Eigentumsrechte und die Vermeidung von Verletzungen durch Dritte sowie ihre Abhängigkeit von der Herstellung durch Dritte.Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.QUELLE: BioVaxys Technology Corp.