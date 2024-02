BIOPHYTIS, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Biophytis":

Die Biophytis-Aktie hat in letzter Zeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,01 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,0044 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um 56 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt ebenfalls 0,01 EUR, was wiederum zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Biophytis liegt der RSI7 derzeit bei 60 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass Biophytis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Biophytis-Aktie ist neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen nicht stark mit der Aktie befasst, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Biophytis-Aktie durchschnittlich ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher bei der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Sentiment und Buzz eine neutrale Bewertung für die Biophytis-Aktie.