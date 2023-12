BIOPHYTIS Aktie: Das wird teuer!

Die Biophytis-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,0051 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von -49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg betrachtet ergibt sich ebenfalls eine negative Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -74,5 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Biophytis-Aktie für die letzten 7 Tage weist einen Wert von 87 auf, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 55,56, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Biophytis basierend auf der RSI-Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse für Biophytis haben sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch wurde eine verringerte Diskussionsaktivität in den sozialen Medien festgestellt, was wiederum zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Biophytis-Aktie zeigt eine überwiegend positive Meinung in den sozialen Medien, während in den letzten Tagen weder positiv noch negativ stark diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Biophytis-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten. Die Aktie wird kurzfristig als "Schlecht" eingestuft, während das Sentiment und das Anlegerverhalten zu einer positiveren Bewertung führen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklungen in den kommenden Wochen darstellen werden.

