BIOPHYTIS Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Aktie von Biophytis wurde in den letzten Monaten in sozialen Netzwerken nur wenig diskutiert, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Biophytis bei 66,67 liegt, was eine neutrale Einstufung bedeutet. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit positiven Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dessen wird die Aktie von Biophytis mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der Biophytis-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,01 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0046 EUR liegt, was einer Abweichung von -54 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist eine Abweichung von -54 Prozent auf. Somit erhält die Biophytis-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung für die Biophytis-Aktie aufgrund der geringen Diskussionsintensität, der negativen Stimmungsänderung und der Abweichung von den Durchschnittskursen.