BIOPHYTIS Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Biophytis-Aktie wird aus technischer Sicht sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs liegt derzeit 48 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und sogar 74 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Dies deutet auf eine negative Entwicklung hin.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Biophytis-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 53,13 und bestätigt ebenfalls die neutrale Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Biophytis ist größtenteils negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was sich negativ auf die Einschätzung auswirkt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse, der RSI und die Stimmung in den sozialen Medien insgesamt zu einer eher negativen Einschätzung der Biophytis-Aktie führen.