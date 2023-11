BIOPHYTIS Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Biophytis":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig in der Finanzanalyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Für die Biophytis-Aktie betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der derzeit bei 77,78 Punkten liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 77,97 eine Überkauft-Situation. Dementsprechend erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Biophytis-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -72,5 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer lassen sich auch anhand der Internet-Kommunikation analysieren. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Biophytis deutlich verbessert, weshalb das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Biophytis-Aktie.