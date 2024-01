BIOPHYTIS Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Biophytis-Aktie hat aus technischer Sicht eine negative Bewertung erhalten. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,02 EUR, jedoch lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,0052 EUR, was einem Unterschied von -74 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -48 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine negative Stimmung gegenüber Biophytis. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend neutral über die Aktie diskutiert, wobei an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Des Weiteren wurde in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Biophytis in den sozialen Medien festgestellt. Die Aktie hat daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhalten, da die Aufmerksamkeit der Anleger abnimmt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Tendenz für die Biophytis-Aktie. Mit einem RSI von 73,68 gilt die Situation als überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen neutralen Wert von 54, was zu einer insgesamt negativen Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Biophytis-Aktie daher in allen analysierten Kategorien eine "Schlecht"-Bewertung aus technischer und sentimentaler Sicht.