BINECT AG: Wachstum am oberen Ende der Erwartungen

Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) hat heute den konsolidierten Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Dem eigenen Anspruch, schneller zu wachsen als die Branche, ist Binect auch im Berichtszeitraum wieder gerecht geworden. Auch Ergebniskennzahlen und Cashflow waren im Berichtszeitraum weiterhin positiv und steigend. Dies entspricht den Erwartungen, ist angesichts des inflationären Umfelds, fortgesetzter Investitionen in den Plattformausbau und der branchenspezifischen Wettbewerbsintensität jedoch nicht selbstverständlich.

„Mit der operativen Entwicklung sind wir sehr zufrieden, das fortgesetzte profitable Wachstum ist messbarer Beleg unserer strategischen Anstrengungen. Überdurchschnittlich stark entwickelte sich in den ersten sechs Monaten das Bestandsgeschäft. Besonders die Nachfrage nach einfachen, modularen Angeboten für das Management und Outsourcing von Postausgangsprozessen bleibt groß. Damit einher geht eine gute Planbarkeit, zumal der Kundenstamm durch die Ausweitung auf Bereiche wie die Wohnungswirtschaft und den Energiesektor zunehmend ausbalanciert ist. Insgesamt zeigt sich deutlich, dass die mit großem Engagement vorangetriebene Ausweitung der Fulfillment-Partner und der Zusteller-Basis zur richtigen Zeit erfolgt ist. Gleiches gilt für unsere selbstlernende Elemente enthaltende Angebots-erweiterung im Bereich der digitalen Posteingangsverarbeitung zusammen mit dem Partner One Click Solutions“, kommentiert Vorstand Dr. Frank Wermeyer Lage und Aussichten von Binect.

Umsatz-, Ertrags- und Vermögenslage

Insgesamt belief sich der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2023 auf 6.948 TEUR (H1 2022: 6.040 TEUR). Dies entspricht einem Anstieg um 15,0% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Insbesondere die Kundenbasis der Binect GmbH im Bereich des strategischen Angebotsportfolios wurde mit Kliniken/Krankenhäusern, öffentlichen Institutionen sowie Unternehmen aus Energieversorgung und Industrie weiter gestärkt. Hier konnte ein Umsatzwachstum von rund 24,4% auf 4.737 TEUR (H1 2022: 3.807 TEUR) verzeichnet werden. Entsprechend erhöhte sich der Anteil der strategischen Mittelstandsprodukte am Konzernumsatz von 63% im ersten Halbjahr 2022 auf 69% im Berichtszeitraum.

Kostenseitig machen sich die planmäßigen Investitionen in die Harmonisierung und die technologische sowie organisatorische Erneuerung (MicroServices, UI/UX, Cloud Readyness) der Binect-Produktplattform bemerkbar. Auch der Materialaufwand, der im Wesentlichen aus dem Einkauf von Druckdienstleistungen besteht, und der Personalaufwand erhöhten sich analog zum Umsatzanstieg in gleicher Größenordnung. Dass die Ergebniskennzahlen dennoch klar positiv sind, zeigt die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und verdeutlicht das zukünftige Skalierungspotenzial. Das EBITDA belief sich im Berichtszeitraum auf 484 TEUR (H1 2022: 385 TEUR) und das EBIT auf 259 TEUR (H1 2022: 208 TEUR). Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf 247 TEUR (H1 2022: 195 TEUR) und war aufgrund der bestehenden Verlustvorträge gleichbedeutend mit dem Konzernperiodenüberschuss (H1 2022: 195 TEUR).

Finanziell ist die Binect AG weiterhin sehr solide aufgestellt. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöhte sich im ersten Halbjahr 2023 auf 557 TEUR (H1 2022: 419 TEUR), was neben dem positiven Periodenergebnis maßgeblich auf die Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen ist. Auch nach Investitions- und Finanzierungstätigkeit stand nur ein kleiner Mittelabfluss. Die liquiden Mittel summierten sich zum 30.06.2023 auf 2.335 TEUR (31.12.2022: 2.528 TEUR) und die Eigenkapitalquote liegt mit 73,0% unverändert auf hohem Niveau (31.12.2022: 80,9%).

Vertragsverlängerung AOK Niedersachsen

Ein Meilenstein für den nachhaltigen Geschäftserfolg ist die kürzlich unterzeichnete Vertragsverlängerung mit der AOK Niedersachsen, dem größten Einzelkunden der Binect. Die Vereinbarung betrifft den gesamten Output des Kunden und umfasst physische Regelpost und Beilagen sowie die Bereitstellung von Schreiben in der „elektronischen Geschäftsstelle“. Der Großteil der mit der AOK Niedersachsen erzielten Umsätze ist damit bis Ende 2025 gesichert.

Seit Jahren entwickelt und betreibt Binect das Output Management-System der AOK Niedersachsen und betreut dabei den gesamten Ausgabeprozess von der Dokumentenerstellung bis zur physischen Produktion und dem Versand über digitale Kanäle. Als einer der ersten Kunden hat die AOK Niedersachsen schon den neuen Binect WebClient im Einsatz. Dieser steht bereits seit Beginn des Jahres als Work Desk Web für Neukunden zur Verfügung und wird zum Ende des Jahres den gesamten Funktionsumfang der bisherigen Software für das Standardgeschäft abdecken und diese ablösen.

Ausblick

Die Zahlen für das erste Halbjahr 2023 liegen im Rahmen der Planung und der Erwartungen des Vorstands. Das Umsatzwachstum von 15% bewegt sich am oberen Ende des kommunizierten Prognosekorridors. Und dies trotz des schwierigen Gesamtumfelds und eines zurückhaltenden Neugeschäfts.

Der zu Beginn des zweiten Halbjahres wieder ansteigende Auftragseingang und die Ankündigung größerer Kunden, das Sendungsvolumen in den kommenden Monaten noch einmal deutlich zu steigern, bilden die Basis für eine Fortsetzung des Wachstums bis zum Jahresende.

Allerdings bestehen mit der unterplanmäßigen Entwicklung der EPBB auch Risiken, die möglicherweise zunächst kompensiert werden müssten. Noch kein nennenswerter Beitrag ist 2023 von der Erschließung der neuen Geschäftsfelder zu erwarten. Derzeit entwickelt sich jedoch eine neue Dynamik, die ab 2024 zu Umsatz- und Ergebnisbeiträgen führen wird.

Die verbleibenden Binect ONE Meilensteine werden bis Ende 2023 planmäßig erreicht und abgeschlossen werden. Auf der Basis der neuen Plattform entsteht derzeit ein neues, skalierbares Einstiegsangebot, das kleineren Mittelstandskunden den Einstieg in die Versand-Digitali-sierung ohne Hardware (Cube) und weitestgehend im Self Service ermöglicht. Binect ist damit für künftiges Wachstum in diesen Segmenten deutlich stärker aufgestellt.

Insgesamt ist Binect damit sehr gut positioniert für den weiteren Geschäftsverlauf. Die ersten beiden Monate des zweiten Halbjahres stimmen ebenfalls zuversichtlich, dass sich die positive Entwicklung bis zum Jahresende fortsetzen wird. Die Unsicherheit infolge der bestehenden Risiken (Rezessionstendenzen, Inflation, Investitionszurückhaltung) für die Märkte und das Geschäft der Binect bleibt jedoch groß. Vor diesem Hintergrund hält der Vorstand zum jetzigen Zeitpunkt an der bestehenden Prognose für das Geschäftsjahr 2023 fest. Diese sieht ein Umsatzwachstum von 10% bis 15% bei einem weiterhin positiven Konzernergebnis vor.



