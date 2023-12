BIMI International Medical Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Bimi Medical-Aktie hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche hat einen Wert von 88,68, was einer Differenz von -88,68 Prozent zur Bimi Medical-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Bimi Medical-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 32,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 34,44 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bimi Medical-Aktie sowohl auf der Basis des 50-Tage-Durchschnitts als auch des 200-Tage-Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,51 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,62 USD liegt. Beide Werte liegen deutlich über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Bimi Medical diskutiert wurde. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Bimi Medical auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.