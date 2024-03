BIMI International Medical Aktie: Das gab es noch nie!

Die Bimi Medical-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine positive Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2,1 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,8 USD liegt, was einer Abweichung von +33,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser Wert bei 2,87 USD, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,44 Prozent) liegt. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Bimi Medical-Aktie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bimi Medical im Vergleich zur Branche Maschinen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,17 Prozentpunkte weniger als die im Durchschnitt üblichen 2,17 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet. Jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Bimi Medical wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.