BIMI International Medical Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Bimi Medical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,87 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +63,1 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 3,05 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2,4 USD zeigt eine Abweichung von +27,08 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die weichen Faktoren wie die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz führen zu einer neutralen Einschätzung für die Bimi Medical-Aktie. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Bimi Medical-Aktie derzeit mit einem Wert von 4,05 als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 33, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Bimi Medical-Aktie für den RSI somit eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Bimi Medical diskutiert wurde, wobei an zwei Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Somit erhält Bimi Medical auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.