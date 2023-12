BII Railway Transportation Aktie: Was war das denn?

Die Stimmung und der Buzz rund um Bii Railway Transportation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Unsere Analyse zeigt, dass die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls nicht besonders auffällig, weshalb wir auch hier zu einer "Neutral"-Bewertung kommen.

In der technischen Analyse ergibt sich ein negativer Unterschied von -19,67 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, lässt sich eine Abweichung von nur +0,42 Prozent feststellen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und beeinflusst die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit weder besonders positiv noch negativ über Bii Railway Transportation diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Beim Branchenvergleich zeigt sich, dass Bii Railway Transportation im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" und der "Software"-Branche deutlich schlechter abschneidet. Mit einer Rendite von -10,44 Prozent im Vergleich zu 6,87 Prozent bzw. 17,32 Prozent erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.