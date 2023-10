BIG und Pizza Hut: Neue Partner im E-Sport

Berlin (ots) -Berlin International Gaming, kurz BIG, freut sich, Pizza Hut als neuen langfristigen Markenpartner im E-Sport begrüßen zu dürfen. Die Zusammenarbeit umfasst die prominenten BIG Teams im Bereich League of Legends und Trackmania.Das erfolgreiche League of Legends-Team von BIG hat sich bereits einen Namen im nationalen und internationalen E-Sport erarbeitet. So konnte BIG als einziges deutsches Team das European Masters Turnier gewinnen. Hinzu kommen zwei Meisterschaften in der deutschen Prime League und drei Siege auf der Premier Tour. Nach überzeugenden Leistungen in den diesjährigen Prime League Seasons belegt das Team aktuell den dritten Platz in der Gesamtwertung 2023.Ebenso erfolgreich ist das bekannte BIG Trackmania-Duo bestehend aus Dennis "massa" Lotze und Nico "GranaDy" Gyarmati. Beide Fahrer konnten das Finale der Trackmania World Tour als Vizemeister beenden.Neben der Unterstützung der League of Legends- und Trackmania-Teams von BIG wird Pizza Hut eine prominente Rolle im digitalen Ökosystem von BIG einnehmen. Als offizieller Pizza-Partner wird die Marke nahtlos in die Social-Media-Auftritte von BIG integriert.Parallel zur Streaming-Integration auf Twitch, die durch ansprechende Animationen und prominente Markenplatzierung erfolgt, erwarten die BIG-Fans eine Reihe spannender Aktionen: Von Community-Nights, bei denen Fans gegen BIG-Spieler antreten können, bis hin zu exklusiven Meet-and-Greets mit den E-Sport-Profis sind zahlreiche "Money can't buy experiences" geplant.Nicht zuletzt können sich die Fans auf eine Vielzahl attraktiver Verlosungen und Gewinnspiele freuen, die von Pizza Hut unterstützt werden. Ein besonderer Schwerpunkt der Partnerschaft liegt auf den Pizza Hut Melts, einer neuen Produktlinie von Pizza Hut, die seit dem 5ten Oktober 2023 deutschlandweit in allen Pizza Hut Filialen erhältlich ist.Statement Daniel Finkler, CEO Berlin International Gaming:"Wir freuen uns, mit Pizza Hut eine weitere renommierte Marke im deutschen E-Sport als BIG-Partner präsentieren zu können. Die Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein für BIG und unterstreicht unsere Fähigkeit, erstklassige Partnerschaften in einem herausfordernden globalen Markt zu etablieren. Wir möchten uns sowohl bei Pizza Hut als auch bei Pan Sports für das Vertrauen bedanken und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."Statement Matthias Kern, President Pizza Hut Germany"Wir freuen uns sehr, künftig mit BIG einen Partner an der Seite zu haben, der nicht nur die Entwicklung der deutschen eSport-Szene maßgeblich geprägt hat, sondern in der Prime League und bei der Trackmania World Tour zur absoluten Spitze gehört. Diese strategische Partnerschaft mit BIG ermöglicht es uns, unsere Markenbekanntheit und Markenrelevanz in der jüngeren, eSports-affinen Zielgruppe zu steigern, während wir unseren Beitrag zur Förderung junger Talente leisten. Mit diesem Rezept aus Tradition und Kooperation werden wir hoffentlich viele Erfolge gemeinsam bejubeln können, sowohl in der Kluft der Beschwörer als auch auf der Rennstrecke!"Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGJustin Ford+4989747470-580info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Pizza Hut, übermittelt durch news aktuell