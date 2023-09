Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) -Die UEFA Champions League ist das meistgesehene jährliche Sportereignis der Welt. Mit der neuen Big Bang e UEFA Champions League Gen3 in limitierter Auflage sind Sie bereit für die Tore, denn wenn Sie Ihre Uhr einschalten, erscheint das Logo der UEFA Champions League, und Sie können die Wettbewerbs-App einrichten, um das Geschehen live zu verfolgen. Leicht, effizient, einfach und der beste Weg, um mit dem Spiel verbunden zu bleiben, egal was, wo und wann!Hublot & UEFA Champions League - eine 8-jährige GeschichteHublot liebt den Fußball und kann auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit der UEFA zurückblicken. So war Hublot in den letzten vier Wettbewerben (2008, 2012, 2016, 2020) Partner der UEFA EURO™ und seit 2015 Partner der UEFA Champions League. Hublot misst kontinuierlich die Zeit für die denkwürdigsten Momente der Fußballgeschichte. Für die vor 68 Jahren ins Leben gerufene und 1992 in UEFA Champions League umbenannte Meisterschaft hat die Saison 2023/24 gerade erst begonnen. Verpassen Sie nicht die Chance, die 125 Spiele der Saison direkt auf Ihrem Handgelenk zu verfolgen.Big Bang e UEFA Champions League Gen3Die Big Bang des digitalen Zeitalters, die in einer auf 200 Stück limitierten Auflage erscheint und das legendäre UEFA-Champions-League-Blau in der ikonischen Hublot-Keramik präsentiert, stellt die dritte Generation dar, fünf Jahre nach der Einführung der ersten vernetzten Uhr von Hublot. Der verbesserte, große hochauflösende Bildschirm ermöglicht Ihnen den Zugang zu jedem einzelnen Moment des Spiels, mitten im Geschehen.Über Ihr Handgelenk und das UEFA Champions League-Zifferblatt gelangen Sie automatisch in den „Spielmodus", sobald das Spiel beginnt. 15 Minuten vor dem Anpfiff wird ein Countdown gestartet, der Sie über die Aufstellungen informiert. Während des Spiels können Sie die Halbzeiten, die Nachspielzeit, die erzielten Tore (mit der offiziellen adidas Spielball-Animation) mit Angabe des jeweiligen Spielernamens, die gelben und roten Karten und die Torversuche verfolgen. Die Uhr begleitet das gesamte Spiel bis hin zum Endstand. Wenn eine Aktion verpasst wurde, kann die Trägerin oder der Träger mit dem „Replay"-Modus und dem Blättern mit der Krone alle Schlüsselmomente noch einmal abspielen.Das 44 mm große, mikrogestrahlte und polierte blaue Keramikgehäuse dieses Hightech-Zeitmessers beherbergt einen Qualcomm® Snapdragon WearTM 4100+ Prozessor und verfügt über acht verschiedene Sensoren sowie GPS-, Bluetooth-, WLAN-, Herzfrequenzmessungs- und NFC-Zahlungskonnektivität. Die Big Bang e UEFA Champions League Gen3 ist natürlich sowohl mit dem Google Android- als auch mit dem Apple iOS-Betriebssystem kompatibel. Sie ist wasserdicht bis 3 Bar und verfügt über eine ganztägige Akkulaufzeit mit einer zweistündigen Aufladezeit von leer bis voll.Mit der Big Bang e UEFA Champions League Gen3 erleben Fußballfans den Kampf um den Titel des Europameisters auf ganz persönliche Weise.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2209703/Hublot_SA.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2209706/Hublot_SA_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2209707/Hublot_SA_3.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1920991/Hublot_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/big-bang-e-uefa-champions-league-gen3-301926523.htmlPressekontakt:Annabelle Galeere,a.galley@hublot.ch,+41 22 990 99 00Original-Content von: HUBLOT SA, übermittelt durch news aktuell