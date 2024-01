BIGG Digital Assets Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die technische Analyse der Bigg Digital Assets zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,27 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine "Gut"-Einstufung erhält, da der Aktienkurs selbst bei 0,35 CAD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +29,63 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,25 CAD, was einer Differenz von +40 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Bigg Digital Assets war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Auch wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bigg Digital Assets liegt bei 47,62 und wird daher als "Neutral" bewertet. Auch der RSI25 beläuft sich auf 34,07, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild ergibt somit ein Rating von "Neutral" bezüglich der Dynamik des Aktienkurses.

In Bezug auf Dividenden schüttet Bigg Digital Assets derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software, mit einer Differenz von 22 Prozentpunkten (0 % gegenüber 22 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".