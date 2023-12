BIGG Digital Assets Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den letzten zwei Wochen wurde Bigg Digital Assets von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bigg Digital Assets-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,27 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,405 CAD liegt deutlich darüber (Unterschied +50 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 0,22 CAD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+84,09 Prozent).

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bigg Digital Assets-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, mit einem Wert von 4. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI von 21,69 überverkauft, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung nach RSI führt.

In Bezug auf die Dividende hat das Unternehmen eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,89 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine gute charttechnische Bewertung und eine überverkaufte RSI-Bewertung für die Bigg Digital Assets-Aktie. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird jedoch als schlecht bewertet.