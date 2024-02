BIGG Digital Assets Aktie: Sensationelle Entwicklung

Bigg Digital Assets hat momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21.92%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Software"-Branche.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Bigg Digital Assets in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Bigg Digital Assets wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,88 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,16 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse erhält die Bigg Digital Assets-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um +21,15 Prozent über dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt wird die Bigg Digital Assets-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.