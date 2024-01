BICO Group Registered (B) Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der gleitende Durchschnittskurs der Bico erreicht 45,94 SEK, während der aktuelle Kurs bei 56,96 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um +23,99 Prozent über dem GD200 befindet, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 48,59 SEK, was einem Abstand von +17,23 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse und betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über einen Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem RSI von 94,37 wird die Bico als "überkauft" eingestuft, während der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, bei 47,17 liegt und als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung rund um die Bico in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Anleger-Stimmung: In den vergangenen zwei Wochen wurde die Bico von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Ebenso wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.