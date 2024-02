Die BHP Billiton-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Der Aktienkurs von Bhp erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 2,67 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" eine Überperformance von 26,72 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -24,04 Prozent, wobei Bhp aktuell um 26,72 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bhp-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -3,27 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt die Abweichung -6,89 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Die Dividendenrendite von Bhp beträgt 7,57 Prozent, was 1,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese starke Dividendenpolitik wird daher positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Bhp eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen führte zu einer negativen Bewertung. Insgesamt wird Bhp daher als "Schlecht" eingestuft.