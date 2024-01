BHP Billiton Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Für Bhp wurde der 7-Tage-RSI auf 22,62 Punkte festgestellt, was bedeutet, dass die Bhp-Aktie als überverkauft eingestuft wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 28,73 eine überverkaufte Situation an. Daher erhält die Aktie in beiden Fällen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bhp-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen auf 45,19 AUD bestimmt. Da der letzte Schlusskurs bei 50,54 AUD liegt, ergibt sich eine positive Differenz von +11,84 Prozent. Auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (46,88 AUD) liegt der letzte Schlusskurs mit +7,81 Prozent darüber. Aufgrund dieser Werte erhält die Bhp-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die charttechnische Entwicklung.

Die Dividendenpolitik von Bhp wird ebenfalls positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 8 liegt, was eine positive Differenz von +1,52 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bedeutet.

Die Anleger-Stimmung bei Bhp in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als neutral eingestuft. Obwohl in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wird die Einschätzung insgesamt als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich für die Bhp-Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine neutrale Einschätzung.

