BHP Billiton Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Bhp in Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz nur eine schwache Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher gut, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Bhp derzeit eine Rendite von 7,57 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,25 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der Dividende.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche konnte Bhp in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,67 % erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -23,71 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,39 % im Branchenvergleich, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Bhp-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Bhp-Aktie in verschiedenen Kategorien.

Sollten BHP Billiton Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich BHP Billiton jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BHP Billiton-Analyse.

BHP Billiton: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...