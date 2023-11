BHP Billiton Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken zu den Bhp-Aktien war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Themen, die diskutiert wurden. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als neutral. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der gleitende Durchschnittskurs der Bhp-Aktie beträgt derzeit 45,34 AUD, während der aktuelle Kurs 44,72 AUD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,37 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 44,32 AUD, was einem Abstand von +0,9 Prozent entspricht. Auch aus dieser Perspektive wird die Aktie als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Bhp liegt derzeit bei 55,02 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49,62 keine Über- oder Überverkaufssituation an. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als neutral bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt die Rendite der Bhp-Aktie mit 22,58 Prozent um mehr als 36 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Metalle und Bergbau-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -13 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt die Bhp-Aktie mit 35,58 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

