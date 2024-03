BHP Billiton Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen positiv gegenüber Bhp eingestellt waren. Es gab sieben positive und vier negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ waren, erhält Bhp auf der Basis der Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Bhp von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse über die letzten 200 und 50 Handelstage analysiert werden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bhp-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 45,55 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 44,35 AUD lag. Daraus ergibt sich eine Bewertung der Aktie als "Neutral". Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 46,7 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt darunter bei 44,35 AUD. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Bhp-Aktie wird insgesamt mit einem "Neutral"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik versehen.

Sentiment und Buzz: Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über Bhp nur schwache Aktivität hervorgebracht hat. Aus diesem Grund erhält Bhp in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Bhp daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Bhp beträgt der RSI7 aktuell 42,52 Punkte, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Bhp-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.