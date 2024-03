BHP Billiton Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

In den letzten zwei Wochen wurde Bhp von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung vieler Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Bhp angesprochen. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse von Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gibt präzise Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. Im Fall von Bhp konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Bhp in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Verglichen mit anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Bhp in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,69 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche um -22,53 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Bhp im Branchenvergleich um +21,83 Prozent besser abschneidet. Der "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -22,53 Prozent, und Bhp liegt um 21,83 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Für Anleger, die derzeit in Bhp investieren, bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 7,57 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau-Branche bedeutet dies einen Mehrertrag von 1,43 Prozentpunkten. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.