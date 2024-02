BHP Billiton Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Die Dividendenrendite von Bhp beträgt derzeit 7,57 Prozent und liegt damit 1,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,91 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bhp eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment für Bhp war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich positiv, während an fünf Tagen eine negative Stimmung vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine deutlich positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bhp beträgt derzeit 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" als unterbewertet gilt (Durchschnitt KGV von 44). Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält Bhp eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 67,33 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist, und der RSI25 liegt bei 64,79 Punkten. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für das Bhp-Wertpapier in diesem Abschnitt.