BHP Billiton Aktie: Jubelschreie!

In den letzten 12 Monaten erzielte Bhp eine Performance von 1,62 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -22,79 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,41 Prozent im Branchenvergleich für Bhp. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -22,79 Prozent, wobei Bhp 24,41 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Bhp veröffentlicht. Allerdings lag der Fokus der Diskussionen in den vergangenen Tagen insbesondere auf den negativen Themen rund um Bhp, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet, beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 11,74 und liegt damit 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 46. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Bhp auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse der Internet-Kommunikation ergab, dass die Stimmung für Bhp in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Dafür bekommt Bhp eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.