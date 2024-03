BHP Billiton Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Bhp: Fundamentale Bewertung und technische Analyse zeigen gemischte Signale

Die Bhp-Aktie wird von Experten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19,86, was einem Abstand von 58 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,67 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) gemischte Signale. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 72,35, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt jedoch einen Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI daher eine Einstufung von "Schlecht".

Die technische Analyse der Bhp-Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von -6,89 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen auf dieser Basis ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zum Sektor ("Materialien") hat die Bhp-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -0,69 Prozent erzielt, was 21,32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,02 Prozent, und Bhp liegt aktuell 21,32 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigen die fundamentale Bewertung und die technische Analyse gemischte Signale für die Bhp-Aktie. Anleger sollten daher sowohl die fundamentale als auch die technische Seite der Aktie genau im Auge behalten.