BHP Billiton Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Aktie von Bhp wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 11,74 liegt sie insgesamt 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" von 47,91. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bhp auf 45,52 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 45,54 AUD erreicht hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +0,04 Prozent liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 47,64 AUD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" mit einem Abstand von -4,41 Prozent bewertet. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich bei Bhp eine erhöhte Diskussionsintensität feststellen, was auf ein starkes langfristiges Stimmungsbild der vergangenen Monate hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Bhp in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,57 Prozent und liegt damit 1,21 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 6,37). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Bhp daher als "Gut". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.