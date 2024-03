BHP Billiton Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Die Aktie von Bhp wird im Vergleich zum Durchschnitt der Metalle und Bergbau-Branche als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19,86, was einem Abstand von 49 Prozent zum Branchen-KGV von 38,83 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Bhp diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung heute führt.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) für Bhp einen Wert von 35,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 59 deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Bhp wird auch durch Analysen aus Bankhäusern und die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung weisen auf ein neutral bis schlechtes langfristiges Stimmungsbild hin. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Somit wird der Aktie von Bhp bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.