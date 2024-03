BHP Billiton Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bhp liegt bei 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,44 (Metalle und Bergbau) deutlich niedriger ist und daher als unterbewertet angesehen wird. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Bhp in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,69 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien in der Branche im Durchschnitt um -22,92 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,22 Prozent für Bhp. Im "Materialien"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -22,92 Prozent, wobei Bhp um 22,22 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Bhp 7,57 Prozent, was jedoch unter dem Durchschnitt von 8,91 Prozent liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Bhp ergibt. Der Relative Strength Index (RSI) von Bhp liegt bei 63,64, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 67, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Bhp daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.