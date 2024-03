BHP Billiton Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Der Aktienkurs von Bhp liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um -0,69 Prozent höher, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet Bhp eine mittlere Rendite von -23,17 Prozent, wobei das Unternehmen mit 22,48 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Bhp ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,86, was unter dem Branchendurchschnitt (47,69) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite von Bhp beträgt 7,57 Prozent, was unter dem Mittelwert (8,91) für diese Aktie liegt. Daher erhält Bhp in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Schlusskurs der Bhp-Aktie bei 43,95 AUD, was einen Unterschied von -3,53 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (45,56 AUD) darstellt. Die einfache Charttechnik ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung. Der letzte Schlusskurs (43,95 AUD) liegt auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt (46,46 AUD) mit einem Unterschied von -5,4 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Bhp eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.