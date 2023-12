BHP Billiton Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Die Dividendenrendite von Bhp beträgt derzeit 8,15 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt von 8,97 Prozent. Daher erhalten die Dividendenpolitik von Bhp eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Bhp bei 14,55 Prozent, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -15,55 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Bhp mit 30,1 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bhp-Aktie auf 45,07 AUD, während der aktuelle Kurs bei 49,73 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,34 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 46,48 AUD, was einer Distanz von +6,99 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Anleger-Stimmung zu Bhp war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, sowohl in den sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Messungen und Auswertungen erhält die Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

