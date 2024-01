BHP Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Aktie von Bhp wird aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 12,97 liegt sie insgesamt 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der bei 49,66 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Bhp langfristig unterdurchschnittlich ist. Obwohl die Rate der Stimmungsänderung positiv ist, wird dem Signal insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" zugeordnet. Für das langfristige Stimmungsbild ergibt sich jedoch ein Gesamtergebnis von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Bhp eine Dividendenrendite von 8,15 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 6,55 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bhp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 45,35 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 47,86 AUD weicht um +5,53 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (47,44 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,89 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Bhp-Aktie also gute Bewertungen aus fundamentaler, stimmungsbezogener, dividendenbezogener und charttechnischer Sicht.